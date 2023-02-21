Гадисафа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гадисафа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Мухаметша Ильясов

Отец ребёнка: Ильяс Бикчентаев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Васифа Ильясова

Отец ребёнка: Ильяс Бикчентаев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Фатима Ильясова

Отец ребёнка: Ильяс Бикчентаев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Сахипзямал Ильясова

Отец ребёнка: Ильяс Бикчентаев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильяс Бикчентаев

Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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