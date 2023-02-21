Гадисафа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Мухаметша Ильясов
Отец ребёнка: Ильяс Бикчентаев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Васифа Ильясова
Отец ребёнка: Ильяс Бикчентаев
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Фатима Ильясова
Отец ребёнка: Ильяс Бикчентаев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Сахипзямал Ильясова
Отец ребёнка: Ильяс Бикчентаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильяс Бикчентаев
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно