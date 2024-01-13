Рябцев Илья Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1824
Дата смерти1887
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1824
Отец: Рябцев Василий Лукьянович
Мать: Рябцева Вера Якимовна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Рябцев Филипп Ильич
Мать ребёнка: Рябцева Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
19.11.1859
Сын: Рябцев Роман Ильич
Мать ребёнка: Рябцева Варвара Михайловна
ок. Заречная, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1863
Сын: Рябцев Иван Ильич
Мать ребёнка: Рябцева Варвара Михайловна
ок. Заречная, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельник Евгения Ильинична
Мать ребёнка: Рябцева Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лесун Анна Ильинична
Мать ребёнка: Рябцева Варвара Михайловна
Смерть
1887