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Рябцев Илья Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1824

Дата смерти

1887

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1824

Отец: Рябцев Василий Лукьянович

Мать: Рябцева Вера Якимовна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Рябцев Филипп Ильич

Мать ребёнка: Рябцева Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
19.11.1859

Сын: Рябцев Роман Ильич

Мать ребёнка: Рябцева Варвара Михайловна

ок. Заречная, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1863

Сын: Рябцев Иван Ильич

Мать ребёнка: Рябцева Варвара Михайловна

ок. Заречная, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельник Евгения Ильинична

Мать ребёнка: Рябцева Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лесун Анна Ильинична

Мать ребёнка: Рябцева Варвара Михайловна

Смерть
1887
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