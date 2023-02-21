Парыгина (Силакова) Ефросинья Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1916
Дочь: Ермакова Татьяна Акимовна
Отец ребёнка: Парыгин Аким Иванович
Рождение ребёнка
12.12.1921
Дочь: Шумакова Варвара Акимовна
Отец ребёнка: Парыгин Аким Иванович
Смерть
Неизвестно