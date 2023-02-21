Парыгина (Силакова) Ефросинья Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парыгина (Силакова) Ефросинья Филимоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1916

Дочь: Ермакова Татьяна Акимовна

Отец ребёнка: Парыгин Аким Иванович

Рождение ребёнка
12.12.1921

Дочь: Шумакова Варвара Акимовна

Отец ребёнка: Парыгин Аким Иванович

Смерть
Неизвестно
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