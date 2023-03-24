Бздюлева Таисия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарбеев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Бздюлев Василий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкурихина (Бздюлева) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Бздюлев Василий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бздюлев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Бздюлев Василий Семенович
Рождение ребёнка
02.08.1954
Сын: Новокшонов(Бздюлев) Павел Васильевич
Отец ребёнка: Бздюлев Василий Семенович
Смерть
Неизвестно