Бздюлева Таисия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бздюлева Таисия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарбеев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Бздюлев Василий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкурихина (Бздюлева) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Бздюлев Василий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бздюлев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Бздюлев Василий Семенович

Рождение ребёнка
02.08.1954

Сын: Новокшонов(Бздюлев) Павел Васильевич

Отец ребёнка: Бздюлев Василий Семенович

Смерть
Неизвестно

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