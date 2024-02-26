Леонова Василиса Кандратьева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Леонов Тимофей Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: (Леонова) Федора Тимофеева (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Тимофей Иванов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: (Леонова) Елена Тимофеева (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Тимофей Иванов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: (Леонова) Агафья Тимофеева (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Тимофей Иванов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Леонов Еремей Тимофеев (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Тимофей Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Леонов Иван Тимофеев (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Тимофей Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: (Леонова) Аграфена Тимофеева (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Тимофей Иванов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно