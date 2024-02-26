Леонова Василиса Кандратьева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова Василиса Кандратьева (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Тимофей Иванов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1744

Сын: Леонов Тит Тимофеев (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Тимофей Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: (Леонова) Федора Тимофеева (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Тимофей Иванов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: (Леонова) Елена Тимофеева (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Тимофей Иванов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: (Леонова) Агафья Тимофеева (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Тимофей Иванов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Леонов Еремей Тимофеев (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Тимофей Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Леонов Иван Тимофеев (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Тимофей Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: (Леонова) Аграфена Тимофеева (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Тимофей Иванов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно

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