Морова (Виноградова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морова (Виноградова) Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Моров Федор Федорович

Мать: Голованова Екатерина Галактионовна

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