Козлов Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Военная служба
07.12.1818 ст.
в отставке; штабс-капитан л.-гв. Драгунского полка
Получение воинского звания/чина
21.08.1821 ст.
камер-юнкер
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Андреева Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.03.1825 ст.
Сын: Козлов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Дмитриевна
Получение воинского звания/чина
1825
надворный советник
Рождение ребёнка
08.05.1829 ст.
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.10.1831 ст.
Дочь: Лившитц Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Дмитриевна
6 котября 1831 г. в доме прихожанина московского 3-й гильдии купца Макария иванова сына Иларионова, у квартирующей госпожи, в отсутствии мужа её надворного советника Димитрия Алексеевича сына Козлова,... Показать все
Рождение ребёнка
30.11.1836 ст.
Дочь: Дубасова Зинаида Дмитриевна
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Дмитриевна
30 ноября 1836 г. в доме действительной статской советницы вдовы Надежды Ивановны Курманалеевой у надворного советника Дмитрия Алексеевича Козлова и законной жены его Екатерины Димитриевны родилась до... Показать все
Поручитель
28.04.1842 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малиновская Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бровцына Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аничкова Елизавета Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно