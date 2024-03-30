Козлов Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Алексей Захарьевич

Мать: Козлова Екатерина Дмитриевна

Военная служба
07.12.1818 ст.
в отставке; штабс-капитан л.-гв. Драгунского полка
Получение воинского звания/чина
21.08.1821 ст.
камер-юнкер
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Андреева Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.03.1825 ст.

Сын: Козлов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Дмитриевна

Получение воинского звания/чина
1825
надворный советник
Рождение ребёнка
08.05.1829 ст.

Сын: Козлов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.10.1831 ст.

Дочь: Лившитц Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
6 котября 1831 г. в доме прихожанина московского 3-й гильдии купца Макария иванова сына Иларионова, у квартирующей госпожи, в отсутствии мужа её надворного советника Димитрия Алексеевича сына Козлова,... Показать все
Рождение ребёнка
30.11.1836 ст.

Дочь: Дубасова Зинаида Дмитриевна

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
30 ноября 1836 г. в доме действительной статской советницы вдовы Надежды Ивановны Курманалеевой у надворного советника Дмитрия Алексеевича Козлова и законной жены его Екатерины Димитриевны родилась до... Показать все
Поручитель
28.04.1842 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малиновская Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бровцына Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аничкова Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Екатерина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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