Плесовских Василиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Василиса Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Плесовских Иван Федорович

Отец ребёнка: Плесовских Федор Кузьмич

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
?.04.1858

Сын: Плесовских Никифор Федорович

Отец ребёнка: Плесовских Федор Кузьмич

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Федор Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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