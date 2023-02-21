Плесовских Василиса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Плесовских Иван Федорович
Отец ребёнка: Плесовских Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
?.04.1858
Сын: Плесовских Никифор Федорович
Отец ребёнка: Плесовских Федор Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно