Литвинова (Ивашкина) Елизавета Федоровна
Место рожденияТульская губерния
Дата рождения1845
Дата смерти1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульская губерния
Место жительства
По 1872
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1919