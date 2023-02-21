Литвинова (Ивашкина) Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Ивашкина) Елизавета Федоровна

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Место рождения

Тульская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульская губерния
Место жительства
По 1872
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1919
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