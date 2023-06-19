Рудакова Анисия(Анастасия) Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова Анисия(Анастасия) Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Филат (Феофилат) Игнатьев

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Рудакова) Александра Феофилатова

Отец ребёнка: Рудаков Филат (Феофилат) Игнатьев

Рождение ребёнка
19.01.1913

Сын: Рудаков Петр Феофилатов

Отец ребёнка: Рудаков Филат (Феофилат) Игнатьев

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Рудакова) Анастасия Феофилатова

Отец ребёнка: Рудаков Филат (Феофилат) Игнатьев

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Рудаков Михаил Феофилатов

Отец ребёнка: Рудаков Филат (Феофилат) Игнатьев

Смерть
Неизвестно

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