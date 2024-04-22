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Иван Симонович

Место рождения

Нередищи

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Симон Андреянович

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1916

Жена: Гостилова Анисья Михайловна

Воздвижение, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1917

Сын: Федор Иванович

Мать ребёнка: Гостилова Анисья Михайловна

Рождение ребёнка
09.07.1918

Дочь: Праскева Ивановна

Мать ребёнка: Гостилова Анисья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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