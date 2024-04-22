Иван Симонович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Симон Андреянович
Бракосочетание
10.02.1916
Воздвижение, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1917
Сын: Федор Иванович
Мать ребёнка: Гостилова Анисья Михайловна
Рождение ребёнка
09.07.1918
Дочь: Праскева Ивановна
Мать ребёнка: Гостилова Анисья Михайловна
Смерть
Неизвестно