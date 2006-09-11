Велигодский Максим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велигодский Максим Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

11.09.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.2006

Отец: Велигодский Александр Александрович

Мать: Велигодская Оксана Викторовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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