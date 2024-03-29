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Рахиль
Рахиль
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Древо
Место рождения
г. Тула
Дата рождения
1897
Пол
Женский
Отец
Довгард Исай (Шая) Лейзерович
Около 1868 г.р.
Мать
(Вербальская) Мария Ицековна
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец:
Довгард Исай (Шая) Лейзерович
Мать:
Мария Ицековна
г. Тула
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