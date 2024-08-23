(Уракова) Александра Афанасьева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1896
Дата смерти27.06.1899 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1896
Отец: Ураков Афанасий Фёдоров
Мать: Уракова Дарья Васильева
Смерть
27.06.1899 ст.
Деревни Русского Лебляка крестьянина Афанасия Гаврилова Уракова дочь Александра в возрасте 3 лет - от кашля. МК 1899 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-106, лист 231об-232, №45)
Похороны
29.06.1899 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребена на кладбище МК 1899 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-106, лист 231об-232, №45)