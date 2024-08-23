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(Уракова) Александра Афанасьева

Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Вычислено 1896

Дата смерти

27.06.1899 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1831 г.р.

Мать

Вычислено 1832 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1896

Отец: Ураков Афанасий Фёдоров

Мать: Уракова Дарья Васильева

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
27.06.1899 ст.
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Деревни Русского Лебляка крестьянина Афанасия Гаврилова Уракова дочь Александра в возрасте 3 лет - от кашля. МК 1899 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-106, лист 231об-232, №45)
Похороны
29.06.1899 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребена на кладбище МК 1899 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-106, лист 231об-232, №45)

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