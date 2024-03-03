Васечкин Тит Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васечкин Тит Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Васечкин Григорий Андреевич

Мать: Васечкина Матрена Родионовна

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