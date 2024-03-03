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Васечкин Тит Григорьевич
Васечкин Тит Григорьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1832
Пол
Мужской
Отец
Васечкин Григорий Андреевич
1797 г.р.
Мать
Васечкина Матрена Родионовна
1800 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец:
Васечкин Григорий Андреевич
Мать:
Васечкина Матрена Родионовна
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