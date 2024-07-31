Маслов Кирилл
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Маслов Петр
Мать: Маслова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслова Мария
Рождение ребёнка
21.01.1921
Сын: Маслов Евгений
Мать ребёнка: Маслова Мария
Рождение ребёнка
12.03.1923
Сын: Маслов Павел
Мать ребёнка: Маслова Мария
Рождение ребёнка
24.03.1924
Дочь: (Маслова) Мария
Мать ребёнка: Маслова Мария
Смерть
Неизвестно