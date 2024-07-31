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Маслов Кирилл

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Маслов Петр

Мать: Маслова ?

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Мария

Рождение ребёнка
21.01.1921

Сын: Маслов Евгений

Мать ребёнка: Маслова Мария

Рождение ребёнка
12.03.1923

Сын: Маслов Павел

Мать ребёнка: Маслова Мария

Рождение ребёнка
24.03.1924

Дочь: (Маслова) Мария

Мать ребёнка: Маслова Мария

Смерть
Неизвестно

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