Козлова (Кандаурова) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Кандаурова) Нина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1910

Дата смерти

15.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1910

Отец: Козлов Григорий

Мать: ?

Рождение ребёнка
13.01.1937

Дочь: Кандаурова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Кандауров Павел Иванович

Рождение ребёнка
17.07.1939

Сын: Кандауров Виктор Павлович

Отец ребёнка: Кандауров Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кандауров Павел Иванович

Смерть
15.10.1984
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