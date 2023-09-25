Козлова (Кандаурова) Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1910
Дата смерти15.10.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1910
Отец: Козлов Григорий
Мать: ?
Рождение ребёнка
13.01.1937
Дочь: Кандаурова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Кандауров Павел Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1939
Сын: Кандауров Виктор Павлович
Отец ребёнка: Кандауров Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1984