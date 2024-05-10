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Петельчиц Френсис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1827 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петельчиц Фаддей Андреевич

Рождение ребёнка
27.12.1825 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петельчиц Фаддей Андреевич

Рождение ребёнка
26.12.1827 ст.

Сын: Петельчиц Игнатий Фаддеевич

Отец ребёнка: Петельчиц Фаддей Андреевич

Рождение ребёнка
23.11.1830 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петельчиц Фаддей Андреевич

Рождение ребёнка
20.03.1834

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петельчиц Фаддей Андреевич

Смерть
Неизвестно

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