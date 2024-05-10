Петельчиц Френсис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1825 ст.
Рождение ребёнка
26.12.1827 ст.
Сын: Петельчиц Игнатий Фаддеевич
Отец ребёнка: Петельчиц Фаддей Андреевич
Рождение ребёнка
23.11.1830 ст.
Рождение ребёнка
20.03.1834
Смерть
Неизвестно