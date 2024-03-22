Софья Гаврилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Прасковья Николаева
Отец ребёнка: Николай Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Фёдор Николаев
Отец ребёнка: Николай Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Егор Николаев
Отец ребёнка: Николай Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Григорьев
Смерть
1790