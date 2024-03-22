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Софья Гаврилова

Место рождения

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Около 1777 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1782 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Прасковья Николаева

Отец ребёнка: Николай Григорьев

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Фёдор Николаев

Отец ребёнка: Николай Григорьев

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Егор Николаев

Отец ребёнка: Николай Григорьев

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Григорьев

Смерть
1790
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