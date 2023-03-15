Горынцев Михаил Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1778
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1778
Отец: Горынцев Ефим Михайлович
Мать: Горынцева Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горынцева Ульяна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Горынцева) Ефросинья
Мать ребёнка: Горынцева Ульяна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Горынцева) Параскева
Мать ребёнка: Горынцева Ульяна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Горынцева) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Горынцева Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Горынцева Пелагея Алексеевна
Смерть
1836