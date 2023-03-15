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Горынцев Михаил Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1778

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1778

Отец: Горынцев Ефим Михайлович

Мать: Горынцева Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горынцева Ульяна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Горынцева) Ефросинья

Мать ребёнка: Горынцева Ульяна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Горынцева) Параскева

Мать ребёнка: Горынцева Ульяна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Горынцева) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Горынцева Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Горынцев Осип Михайлович

Мать ребёнка: Горынцева Пелагея Алексеевна

Смерть
1836

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