Будина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
торговала, домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: рак груди

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