Стальной Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1947
Дата смерти02.03.2012
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1947
Отец: Стальной Петр Тихонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стальная Людмила Николаевна
Смерть
02.03.2012
Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область