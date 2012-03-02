Стальной Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стальной Петр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1947

Дата смерти

02.03.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1947

Отец: Стальной Петр Тихонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стальная Людмила Николаевна

Смерть
02.03.2012
Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
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