Маринин Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринин Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1979

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1979

Отец: Маринин Владимир Евгеньевич

Мать: Маринина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Маринина Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Маринина Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маринина Юлия

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