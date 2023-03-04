Маринин Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1979
Отец: Маринин Владимир Евгеньевич
Мать: Маринина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Маринина Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Маринина Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маринина Юлия