Бунтин ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Бунтин Павел
Мать: Бунтина ?
Работа или профессия
Неизвестно
не труд.
Место жительства
Неизвестно
Высокое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1904
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Бунтина) ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Бунтина) ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Смерть
Неизвестно