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Ткаченко Михаил Иванович
Ткаченко Михаил Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.11.1953
Пол
Мужской
Отец
Ткаченко Иван Васильевич
1926 г.р.
Мать
Ткаченко (Каростелева) Пелагея Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1953
Отец:
Ткаченко Иван Васильевич
Мать:
Ткаченко Пелагея Михайловна
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