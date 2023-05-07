Ткаченко Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1953

Отец: Ткаченко Иван Васильевич

Мать: Ткаченко Пелагея Михайловна

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