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Калачев Матвей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1915

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1915

Отец: Калачев Михаил

Мать: Калачева Вера Александровна

Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Награда
Неизвестно
Награжден орденом Отечественной войны 2 степени.
Призыв на военную службу
1941
Буй, город Буй, Костромская область
Рядовой, 254 стрелковая дивизия. Участвовал в боях под г. Старая Русса Новгородской области. С августа 1941 по конец 1941 числился как без вести пропавший.
Смерть
1987

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