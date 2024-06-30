Калачев Матвей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1915
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1915
Отец: Калачев Михаил
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Награда
Неизвестно
Награжден орденом Отечественной войны 2 степени.
Призыв на военную службу
1941
Буй, город Буй, Костромская область
Рядовой, 254 стрелковая дивизия. Участвовал в боях под г. Старая Русса Новгородской области. С августа 1941 по конец 1941 числился как без вести пропавший.
Смерть
1987