Аксененко Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксененко Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
2017 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксененко Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
29.06.2017

Сын: Аксененко Тимур Викторович

Мать ребёнка: Аксененко Антонина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксененко Антонина Николаевна

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