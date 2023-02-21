Аксененко Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аксененко Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
29.06.2017
Сын: Аксененко Тимур Викторович
Мать ребёнка: Аксененко Антонина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно