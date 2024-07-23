Лиляева-Свинкина (Орешкина) Федосья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1902
Дата смерти21.07.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1902
Отец: Орешкин Петор
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
21.07.1985
Похороны
Неизвестно
Сагыр, Уланский район, Восточно-Казахстанская область