Лиляева-Свинкина (Орешкина) Федосья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиляева-Свинкина (Орешкина) Федосья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1902

Дата смерти

21.07.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1902

Отец: Орешкин Петор

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лиляев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лиляев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лиляев ?

Смерть
21.07.1985
Похороны
Неизвестно
Сагыр, Уланский район, Восточно-Казахстанская область

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