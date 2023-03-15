Терновой Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Токарская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
16.05.1903
Сын: Терновой Константин Иванович
Украинская ССР, Харьковская обл., Змиевский р-н, с. Андреевка
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Бочарова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
После 1917
Дочь: Евгения Ивановна
Смерть
Неизвестно