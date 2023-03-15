Терновой Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терновой Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Терновой Фёдор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Токарская Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1903

Сын: Терновой Константин Иванович

Мать ребёнка: не указана

Украинская ССР, Харьковская обл., Змиевский р-н, с. Андреевка
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Бочарова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1917

Дочь: Евгения Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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