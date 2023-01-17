Поляков Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Полякова Агафья Фоминична
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Полякова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Полякова Агафья Фоминична
Рождение ребёнка
1794
Сын: Поляков Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Полякова Гликерия Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно