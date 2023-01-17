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Поляков Михаил Яковлевич

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Поляков Яков-старший Васильевич

Мать: Полякова Агафья Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Поляков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Полякова Агафья Фоминична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Полякова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Полякова Агафья Фоминична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Поляков Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Полякова Гликерия Кузьминична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Агафья Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Гликерия Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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