Иванова Дарья Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Марк Мироновъ
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Иванов Марк Мироновъ
Белый Холм
Рождение ребёнка
27.04.1902
Отец ребёнка: Иванов Марк Мироновъ
Белый Холм, Кубаровская волость, Духовщинский уезд
Из переписи населения 1917 года : у Марка Мироновича две дочери 19 и 10 лет; два сына 27 и 14 лет и нетрудоспособная жена 54 лет ( 1863г.р.)
Смерть
Неизвестно