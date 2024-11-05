Иванова Дарья Никифоровна Около 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванова Дарья Никифоровна

Место рождения

Белый Холм, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

Добавил:

ТТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Белый Холм, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Марк Мироновъ

Рождение ребёнка
1890

Сын: Иванов Евгений Маркович

Отец ребёнка: Иванов Марк Мироновъ

Белый Холм
Рождение ребёнка
27.04.1902

Сын: Иванов Максим Маркович

Отец ребёнка: Иванов Марк Мироновъ

Белый Холм, Кубаровская волость, Духовщинский уезд
Из переписи населения 1917 года : у Марка Мироновича две дочери 19 и 10 лет; два сына 27 и 14 лет и нетрудоспособная жена 54 лет ( 1863г.р.)
Смерть
Неизвестно

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