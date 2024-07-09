Всеволодский Василий Петрович 1763 — найти родственников по фамилии на Familio
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Всеволодский Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Всеволодский Петр Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Всеволодская (Камынина) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
16.09.1796

Сын: Всеволодский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Всеволодская (Камынина) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Всеволодский Петр Васильевич

Мать ребёнка: Всеволодская (Камынина) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Всеволодский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Всеволодская (Камынина) Наталья Васильевна

Смерть
1833

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