Всеволодский Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Всеволодский Петр Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1796
Сын: Всеволодский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Всеволодская (Камынина) Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Всеволодский Петр Васильевич
Мать ребёнка: Всеволодская (Камынина) Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Всеволодский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Всеволодская (Камынина) Наталья Васильевна
Смерть
1833