Ковалева Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковалев Иван Акимович
Мать: Ковалева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Экнадиосов Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Экнадиосов Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милованова Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Экнадиосов Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Экнадиосов Георгий