Ковалева Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковалев Иван Акимович

Мать: Ковалева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Экнадиосов Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Экнадиосов Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милованова Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Экнадиосов Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Экнадиосов Георгий

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