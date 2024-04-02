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Жумаева (Лапкина) Марина Ильинична
Жумаева (Лапкина) Марина Ильинична
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.02.1980
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Привезенова Лидия Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
24.02.1980
Отец: не указан
Мать:
Привезенова Лидия Ивановна
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