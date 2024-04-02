Жумаева (Лапкина) Марина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жумаева (Лапкина) Марина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1980

Отец: не указан

Мать: Привезенова Лидия Ивановна

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