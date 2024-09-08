Шевякова (Афанасьева) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевяков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Шевяков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевяков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Шевяков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевяков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шевякова) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Шевяков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевяков (Старший) Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Шевяков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевяков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Шевяков Николай
Смерть
Неизвестно