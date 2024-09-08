Шевякова (Афанасьева) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевякова (Афанасьева) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасьев Иоанн Иванов

Мать: Афанасьева (Соломатина) Матрена Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевяков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Шевяков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевяков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Шевяков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевяков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шевякова) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Шевяков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевяков (Старший) Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Шевяков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевяков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Шевяков Николай

Смерть
Неизвестно

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