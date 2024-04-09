Меланья Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланья Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1696 г.р.
Около 1700 г.р.
Около 1706 г.р.
Около 1707 г.р.
Около 1714 г.р.
Около 1719 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Филип Яковлев

Отец ребёнка: Яков Анисимов

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Козьма Яковлев

Отец ребёнка: Яков Анисимов

Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Авдотья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Анисимов

Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Евдоким Яковлев

Отец ребёнка: Яков Анисимов

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Семен Яковлев

Отец ребёнка: Яков Анисимов

Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Севостьян Яковлев

Отец ребёнка: Яков Анисимов

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