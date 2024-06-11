Агапафодов Владимир
Место рождения
Дата рождения1844 ст.
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
04.02.1876 ст.
Жена: Стахеева Ольга
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.01.1877 ст.
Рождение ребёнка
01.12.1878 ст.
Рождение ребёнка
24.01.1881 ст.
Рождение ребёнка
16.02.1882 ст.
Рождение ребёнка
1887
Рождение ребёнка
27.05.1889 ст.
Рождение ребёнка
20.09.1890 ст.
Смерть
После 1909