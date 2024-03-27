Рахимов Хафиятулла
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Рахим
д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Юсупова Шамсиямал Хафиятулловна
Мать ребёнка: Рахимова Шамсикамал
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно