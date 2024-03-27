Рахимов Хафиятулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимов Хафиятулла

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рахим

Мать: не указана

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Юсупова Шамсиямал Хафиятулловна

Мать ребёнка: Рахимова Шамсикамал

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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