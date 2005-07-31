Семерикова Мария Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семерикова Мария Зиновьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1926

Дата смерти

31.07.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

1947 г.р.
1949 г.р.
1951 г.р.
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Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1945

Муж: не указан

Рождение ребёнка
04.12.1947

Сын: Земеров Александр Иванович

Отец ребёнка: Земеров Иван Федорович

Рождение ребёнка
04.08.1949

Сын: Земеров Григорий Иванович

Отец ребёнка: Земеров Иван Федорович

Рождение ребёнка
11.07.1951

Сын: Земеров Сергей Иванович

Отец ребёнка: Земеров Иван Федорович

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Земеров Иван Федорович

Рождение ребёнка
01.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Земеров Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земеров Иван Федорович

Смерть
31.07.2005
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