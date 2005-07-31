Семерикова Мария Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1926
Дата смерти31.07.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1945
Муж: не указан
Рождение ребёнка
04.12.1947
Сын: Земеров Александр Иванович
Отец ребёнка: Земеров Иван Федорович
Рождение ребёнка
04.08.1949
Сын: Земеров Григорий Иванович
Отец ребёнка: Земеров Иван Федорович
Рождение ребёнка
11.07.1951
Отец ребёнка: Земеров Иван Федорович
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Земеров Иван Федорович
Рождение ребёнка
01.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Земеров Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.07.2005