Полозов Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения03.11.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
03.11.1867 ст.
Отец: Полозов Петр Афанасьевич
Мать: Климова Мария Платоновна
03.11.1867 Михаил, города Белебея государственный крестьянин Перт Афанасьевъ Полозов и законная жена Мария Платонова. Воспреемники: Иван Платоновъ и девица Феклиста Полозова (мб дочь Николая Полозова)
Смерть
Неизвестно