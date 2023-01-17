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Полозов Михаил Петрович

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Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.11.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
03.11.1867 ст.

Отец: Полозов Петр Афанасьевич

Мать: Климова Мария Платоновна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
03.11.1867 Михаил, города Белебея государственный крестьянин Перт Афанасьевъ Полозов и законная жена Мария Платонова. Воспреемники: Иван Платоновъ и девица Феклиста Полозова (мб дочь Николая Полозова)
Смерть
Неизвестно
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