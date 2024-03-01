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Кечаев Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1929

Дата смерти

05.05.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1929

Отец: Кечаев Василий Федорович

Мать: Кечаева Наталья Захаровна

Рождение ребёнка
02.09.1958

Дочь: Жукова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Кечаева Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
24.06.1968

Сын: Кечаев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Кечаева Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кечаева Валентина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кечаева Раиса Михайловна

Смерть
05.05.1993
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