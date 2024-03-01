Кечаев Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1929
Дата смерти05.05.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1929
Рождение ребёнка
02.09.1958
Дочь: Жукова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Кечаева Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
24.06.1968
Сын: Кечаев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Кечаева Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кечаева Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кечаева Раиса Михайловна
Смерть
05.05.1993