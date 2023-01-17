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Мурзин Михаил Кузьмич

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Место рождения

Неплюевка, Карталинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

30.05.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Мурзин Кузьма Степанович

Мать: Мурзина Анна Семёновна

Неплюевка, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Военная служба
06.01.1943
Андреевский РВК, Алтайский край, Андреевский р-н
Рождение ребёнка
1947

Сын: Мурзин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Мурзина Христина Илларионовна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Мурзина Христина Илларионовна

Красногорский, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Мурзин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Мурзина Христина Илларионовна

Красногорский, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Мурзин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Мурзина Христина Илларионовна

Красногорский, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурзина Христина Илларионовна

Смерть
30.05.1986
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