Мурзин Михаил Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти30.05.1986
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Мурзин Кузьма Степанович
Мать: Мурзина Анна Семёновна
Военная служба
06.01.1943
Андреевский РВК, Алтайский край, Андреевский р-н
Рождение ребёнка
1947
Сын: Мурзин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Мурзина Христина Илларионовна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Мурзина Христина Илларионовна
Рождение ребёнка
1954
Мать ребёнка: Мурзина Христина Илларионовна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Мурзин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Мурзина Христина Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.05.1986