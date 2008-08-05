Стрельникова Басалаева Людмила Васильевна
Место рожденияРоссия Кемеровская область Юргинский район село Томилово
Дата рождения11.08.1947
Дата смерти05.08.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1947
Россия Кемеровская область Юргинский район село Томилово
Рождение ребёнка
30.04.1965
Сын: Стрельников Виктор Геннадьевич
Отец ребёнка: Стрельников Геннадий Александрович
Россия Кемеровская область г. Юрга
Бракосочетание
25.05.1965
Россия Кемеровская область гор. Юрга
Рождение ребёнка
29.06.1972
Дочь: Анучина Стрельникова Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Стрельников Геннадий Александрович
РСФСР Хакасская область Аскизский район село Аскиз
Смерть
05.08.2008
Россия Кемеровская область г. Юрга