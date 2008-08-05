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Стрельникова Басалаева Людмила Васильевна

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Место рождения

Россия Кемеровская область Юргинский район село Томилово

Дата рождения

11.08.1947

Дата смерти

05.08.2008

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1947

Отец: Басалаев Василий Иванович

Мать: Басалаева Миронова Таисья Михайловна

Россия Кемеровская область Юргинский район село Томилово
Рождение ребёнка
30.04.1965

Сын: Стрельников Виктор Геннадьевич

Отец ребёнка: Стрельников Геннадий Александрович

Россия Кемеровская область г. Юрга
Бракосочетание
25.05.1965

Муж: Стрельников Геннадий Александрович

Россия Кемеровская область гор. Юрга
Рождение ребёнка
29.06.1972

Дочь: Анучина Стрельникова Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Стрельников Геннадий Александрович

РСФСР Хакасская область Аскизский район село Аскиз
Смерть
05.08.2008
Россия Кемеровская область г. Юрга
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