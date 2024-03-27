Ахтямов Мустафа Мустафаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахтямов Мустафа Мустафаевич

Место рождения

с .Мраково Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Военная награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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