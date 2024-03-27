Ахтямов Мустафа Мустафаевич
Место рожденияс .Мраково Кугарчинского района БАССР
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Военная награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно