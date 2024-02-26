Домна Архипова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолай Яковлев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Ермолай Яковлев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Степанида Ермолаева (Вна)
Отец ребёнка: Ермолай Яковлев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно