Свешников Дмитрий Николаевич
Место рожденияSuzdal, Vladimir Oblast Russian Federation
Дата рождения?.01.1812
Дата смерти16.06.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1812
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Бракосочетание
04.11.1834
Рождение ребёнка
29.03.1839
Дочь: (Свешникова) Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Свешникова (Зубкова) Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
21.10.1840
Сын: Свешников Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Свешникова (Зубкова) Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
30.03.1843
Дочь: (Свешникова) Марья Дмитриевна
Мать ребёнка: Свешникова (Зубкова) Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
09.12.1844
Дочь: (Свешникова) Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Свешникова (Зубкова) Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
09.12.1844
Дочь: (Свешникова) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Свешникова (Зубкова) Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
10.03.1846
Дочь: (Свешникова) Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Свешникова (Зубкова) Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
10.03.1846
Дочь: (Свешникова) Марья Дмитриевна
Мать ребёнка: Свешникова (Зубкова) Евдокия Косьмина
Бракосочетание
04.11.1846
Смерть
16.06.1886
Похороны
Неизвестно