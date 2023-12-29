Свешников Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешников Дмитрий Николаевич

Место рождения

Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation

Дата рождения

?.01.1812

Дата смерти

16.06.1886

Пол

Мужской

Отец

1786 г.р.

Мать

1786 г.р.

Жена

1812 г.р.
1827 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1812

Отец: Свешников Николай Михайлович

Мать: Свешникова (Томилова) Евдокия Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Бракосочетание
04.11.1834

Жена: Свешникова (Зубкова) Евдокия Косьмина

Рождение ребёнка
29.03.1839

Дочь: (Свешникова) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Свешникова (Зубкова) Евдокия Косьмина

Рождение ребёнка
21.10.1840

Сын: Свешников Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Свешникова (Зубкова) Евдокия Косьмина

Рождение ребёнка
30.03.1843

Дочь: (Свешникова) Марья Дмитриевна

Мать ребёнка: Свешникова (Зубкова) Евдокия Косьмина

Рождение ребёнка
09.12.1844

Дочь: (Свешникова) Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Свешникова (Зубкова) Евдокия Косьмина

Рождение ребёнка
09.12.1844

Дочь: (Свешникова) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Свешникова (Зубкова) Евдокия Косьмина

Рождение ребёнка
10.03.1846

Дочь: (Свешникова) Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Свешникова (Зубкова) Евдокия Косьмина

Рождение ребёнка
10.03.1846

Дочь: (Свешникова) Марья Дмитриевна

Мать ребёнка: Свешникова (Зубкова) Евдокия Косьмина

Бракосочетание
04.11.1846

Жена: Свешникова (Сосульникова) Анастасия (Настасья) Осиповна

Смерть
16.06.1886
Похороны
Неизвестно

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