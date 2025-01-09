Курьянова Ксения Семёновна До 1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Курьянова Ксения Семёновна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась До 1884

умерла Между 1901 и 1917, Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Супруги
Курьянов Тимофей ИвановичОколо 1866 г.р.
Дети
Курьянов Савелий ТимофеевичОколо 1889 г.р.
(Курьянова) Мария ТимофеевнаОколо 1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курьянов Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Курьянов Савелий Тимофеевич

Отец ребёнка: Курьянов Тимофей Иванович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: (Курьянова) Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Курьянов Тимофей Иванович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Смерть
Между 1901 и 1917
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
13.10.1901 ст.

Сын: Курьянов Лука Тимофеевич

Отец ребёнка: Курьянов Тимофей Иванович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

ГААК | Фонд 144, Опись 6, Дело 381

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