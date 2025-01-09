Курьянова Ксения Семёновна
женский, родилась До 1884
умерла Между 1901 и 1917, Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Супруги
Курьянов Тимофей ИвановичОколо 1866 г.р.
Дети
Курьянов Савелий ТимофеевичОколо 1889 г.р.
(Курьянова) Мария ТимофеевнаОколо 1900 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Курьянов Савелий Тимофеевич
Отец ребёнка: Курьянов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: (Курьянова) Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Курьянов Тимофей Иванович
Смерть
Между 1901 и 1917
Рождение ребёнка
13.10.1901 ст.
Отец ребёнка: Курьянов Тимофей Иванович