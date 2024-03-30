Юрина (Маслова) Станислава Владимировна
Место рождения
Дата рождения19.12.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
С ?.09.2005 по ?.06.2009
Государственный социально-гуманитарный университет. Факультет: —. Форма обучения: —. Программа: Бакалавриат.
Бракосочетание
04.06.2016
Рождение ребёнка
29.06.2019
Сын: Юрин Владислав Максимович
Отец ребёнка: Юрин Максим Александрович