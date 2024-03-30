Юрина (Маслова) Станислава Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Маслова) Станислава Владимировна

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Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

19.12.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1986 г.р.

Дети

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломна, Коломенский, Московская область
Образование
С ?.09.2005 по ?.06.2009
Коломна, Коломенский, Московская область
Государственный социально-гуманитарный университет. Факультет: —. Форма обучения: —. Программа: Бакалавриат.
Бракосочетание
04.06.2016

Муж: Юрин Максим Александрович

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
29.06.2019

Сын: Юрин Владислав Максимович

Отец ребёнка: Юрин Максим Александрович

Коломна, Коломенский, Московская область

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