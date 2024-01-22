Анна Онисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.1905 ст.
Дочь: Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Никита Федотович
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 03.08.1905 Апухлицы Пелагея Никитична Апухлицы отец крестьянин Никита Федотович Апухлицы мать крестьянская жена Анна Онис... Показать все
Место жительства
1905
Бракосочетание
До 1905
Муж: Никита Федотович
Смерть
Неизвестно