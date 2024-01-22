Анна Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Онисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1889 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1905 ст.

Дочь: Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Никита Федотович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 03.08.1905 Апухлицы Пелагея Никитична Апухлицы отец крестьянин Никита Федотович Апухлицы мать крестьянская жена Анна Онис... Показать все
Место жительства
1905
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1905

Муж: Никита Федотович

Смерть
Неизвестно
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