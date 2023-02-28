Мудрова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудров Николай Николаевич
Отец ребёнка: Мудров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мудров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мудрова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Мудров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудров Василий Николаевич
Отец ребёнка: Мудров Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мудров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мудрова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Мудров Николай
Смерть
Неизвестно